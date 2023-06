Cap infant sense casal d'estiu per falta de finançament

01:08

El suport de l'AFA de l'escola Progrés de Badalona permet als infants amb necessitats especials de set famíies gaudir del lleure d'estiu

Set famílies d'infants amb necessitats especials de l'escola Progrés de Badalona s'han quedat sense el finançament municipal perquè els seus fills tiguin el suport de vetlladors durant el casal d'estiu que arrenca la setmana que ve. L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola ha engegat una campanya per recaptar fons i entre les altres famílies, amics i coneguts, han pogut finançar la contractació dels vetlladors.

Des de l'AFA demanen a les administracions que assegurin els drets d'aquests infants i recorden la importància del lleure no només per a les criatures sinó també per a les seves famílies. Mantenen converses amb el nou govern municipal de Badalona de cara l'estiu que ve perquè es concedeixi el finançament adient. | JUANFRA ÁLVAREZ