A la mesa sectorial d'avui, l'administració proposa que els docents treballin presencialment al juliol 4 dies

Els sindicats mantenen les discrepàncies sobre l'inici de curs el 6 de setembre per primària i ESO i tampoc veuen amb bons ulls la proposta del departament per al juliol, que suposa treballar a les escoles i instituts 4 dies del mes de juliol com a mínim però ampliables en funció dels requeriments de les direccions, segons els criteris d'organització interns de cada centre.

Els sindicats rebutgen aquesta proposta perquè consideren que no ofereix garanties. Recorden que a les escoles concertades el mes de juliol és no laborable per conveni | INFORMA: Lourdes Gata