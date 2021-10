01:11

El Síndic de Greuges demana un tancament progressiu i una transformació dels centres d'educació especial per aplicar "un model més inclusiu" a Catalunya. Aquest dimarts ha fet públic un informe - elaborat en el marc del Pacte contra la segregació escolar - on defensa que calen més "recursos i formació" per reubicar com a mínim un 70% de l'alumnat amb necessitats educatives especials en escoles ordinàries. Tot plegat, creu, s'ha d'acompanyar d'un "canvi de paradigma cultural", ja que encara existeix una resistència "important" per part de les famílies de diversos alumnes que consideren que un centre convencional no els proporcionarà una atenció especialitzada que sigui "suficient".