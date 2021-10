01:29

La setmana durarà fins al 22 de setembre quan se celebrarà el Dia sense cotxes.

El govern i les entitats municipalistes: l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, s’adhereixen a la Setmana Europea de la Mobilitat i es comprometen a treballar conjuntament per fomentar la mobilitat segura i sostenible.

La setmana durarà fins al 22 de setembre quan se celebrarà el Dia sense cotxes. A Barcelona, s'ha celebrat el parking day, amb més de 50 activitats programades per convertir zones d'aparcament en parcs, jardins i altres formes d'ús de l'espai públic de manera temporal.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, juntament amb el director general de Transports, David Saldoni, s’ha reunit amb la secretaria general de les dues entitats municipalistes per tal de concretar la col·laboració del Govern amb les entitats municipalistes de cara a la Setmana Europea de la Mobilitat, així com per nous projectes importants pels municipis catalans.

La pandèmia ha provocat canvis en la mobilitat i cap municipi de Catalunya no en queda al marge. Ara és un bon moment per aprofundir en els debats sobre la mobilitat arreu del país, i empendre accions. Els Ajuntaments de Catalunya han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.

És per aquest motiu que des de la Generalitat es posa a disposició dels ajuntaments un catàleg d’accions per poder desenvolupar, ja sigui, implementar mesures de sensibilització, organitzar un dia sense cotxes, caminades, bicicletades, o activitats amb les escoles, com per exemple, anar caminant al cole, etc. però també mesures estructurals per pacificar el trànsit, fomentar els desplaçaments a peu, la mobilitat sostenible, la instal·lació de carregadors elèctrics, entre d’altres | Maite Boada