01:05

Els pagesos preveuen acabar la collita de cereals al mes de maig. Temen que la falta d'aigua comporti una reducció de la collita actual i la impossibilitat de fer la segona. A més, hi ha terres que necessiten la segona collita per regular l'excés de sal que conté i si no es fa, podria perjudicar la d'hivern.

En l'actual context, els transvassaments tornen a estar sobre la taula, però els pagesos demanen una visió global. Demanen una estratègia general que redueixi l'impacte de la sequera en els conreus | INFORMA: Joana Sendra