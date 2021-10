01:18

El SEM és una de les quatre entitats impulsores del projecte EGALURG, una iniciativa europea per a la creació d’una xarxa de cooperació sanitària en casos d’emergència a la zona transpirinenca. L’objectiu es unificar protocols d’actuació i crear un mapa de recursos compartits entre territoris per, en cas de catàstrofe, poder oferir un òptima resposta superant barreres geogràfiques i administratives. Així, per exemple, es treballa en crear una "base legal" per reduir la burocràcia a l'hora d'intervenir perquè les víctimes "no entenen de fronteres. “La població del Pirineu té tot el dret a saber que si passa quelcom greu hi haurà una resposta adequada per molt aïllada que sigui la zona”, ha assenyalat Jaume Estany, gerent del SEM.