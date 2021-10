00:56

Una vintena de persones han estat detingudes la matinada passada arran els aldarulls que s'han produït en el macrobotellot a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb 13 persones ferides per arma blanca. Segons el regidor de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, la celebració ha congregat unes 40.000 persones en el seu moment més àlgid. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha fet 43 serveis d'assistència, dels quals tres han estat per lesions greus, 23 per ferides menys greus i 17 per lesions lleus. Batlle defensa que el dispositiu estava ben dimensionat però creu que el que ha passat no es podia evitar. | ISABEL DÍAZ