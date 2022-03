01:07

L'impacte de la guerra d'Ucraïna sobre el sector de l'automoció no s'està notant, de moment, en la producció a les plantes catalanes com SEAT.

Per ara l'impacte del conflicte en l'automoció es limita a l'afectació a països on Espanya exporta o fabrica. És el cas de Seat, que ha paralitzat la producció de l'Alhambra a Portugal, i del Tarraco i el Cupra Born a les plantes d'Alemanya, aturades des de l'1 de març per la falta de components procedents d'Ucraïna.

Les plantes d'Espanya esquiven la situació malgrat ser difícil, com reconeix el director de la patronal de fabricants ANFAC, José López Tafall.



Amb tot, el sector és optimista i preveu que el segon semestre de l'any es comencin a resoldre els problemes de producció derivats de la falta de microxips i que obliguen a esperar mesos per rebre un cotxe nou. El que sí té impacte, segons ANFAC, és la vaga de camioners en el moviment de vehicles a les plantes i els ports | Climent Sabater