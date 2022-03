01:02

Tot i que els casos van en paral·lel a la pandèmia de covid, el conseller Argimon es manté partidari de retirar les mascaretes als interiors.

Després de dos anys sense grip, Salut confirma que en els últims dies s'ha registrat un important increment de casos, que ens situa en epidèmia.

Argimon admet preocupació per com pot afectar assistencialment la convivència de la grip i la covid, però insisteix que convé retirar la mascareta gradualment.

A l'espera que el consell interterritorial sumi el consens necessari per a eliminar la mascareta, Salut està molt pendent de com evoluciona la nova subvariant d'òmicron BA2. És dominant en un 55%, però encara no se sap com pot afectar els centres sanitaris | Anna Bañeres