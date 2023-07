00:52

L'Empordà és una de les zones amb el risc d'incendi més alt de Catalunya amb vintena de municipis on s'ha hagut d'activar la fase 3 del pla Alfa.

La situació de calor extrema i baixa humitat ha disparat el risc d'incendi, especialment a l'Empordà, on se suma el vent de Tramuntana. Els agents rurals centren tots els seus esforços en controlar que es compleixin les restriccions, com la de no accedir en els massissos del Cap de Creus, de l'Albera i del Montgrí. Són només 3 dels 6 espais naturals que el Govern ha decidit tancar per l'alt risc d'incendi a Catalunya. El cap dels agents rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, demana col·laboració al ciutadà.

En aquests moments a Catalunya hi ha una seixantena de municipis de 8 comarques diferents amb el nivell màxim de risc d'incendi. En aquests llocs està prohibida tot allò que suposi un risc com l'ús de radials o les activitats agrícoles i forestals. De moment, les colònies i campaments no s'han suspès, però sí moltes de les activitats que fan al bosc | INFORMA: Gemma Esteba