És el resultat del Pla Endreça't impulsat per l'Ajuntament durant juliol i agost.

L’Ajuntament de Barcelona reclamarà gairebé 300.000 euros a les concessionàries de neteja per incompliments dels contractes durant els mesos de juliol i agost. D’altra banda, la Guàrdia Urbana ha incrementat en un 36¿% les sancions per consum d’alcohol i un 96¿% per pintades a la via pública | Maite Boada