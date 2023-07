La Coordinadora de Residències 5+1 reclama "canvis" per gestionar la calor a les residències

06:27

La presidenta, Maria José Carcelén, considera que "és un problema que s'ha de posar sobre la taula perquè s'han de fer canvis".

Amb les altes temperatures i els episodis de calor que hem viscut en els últims dies, les autoritats sanitàries ens recorden la necessitat de ser especialment curosos amb les persones més vulnerables, com ara els infants i la gent gran, que són molt sensibles a la calor i al fred.

Per això, les residències geriàtriques queden fora de les restriccions energètiques aplicades per fer front a l’emergència climàtica (27° l’aire condicionat a l’estiu, i 19° la calefacció a l’hivern). Amb tot, hem sentit les queixes de sindicats i associacions d’usuaris per la falta de climatització en alguns centres geriàtrics.