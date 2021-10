01:20

Les obres de la Sagrada Família encaren la seva recta final amb la construcció de les sis torres centrals enguany i la projecció del que serà la torre de Jesucrist pel 2022. Aquest últim esdevindrà el pilar central de la basílica que assolirà els 172,5 metres d'alçada i estarà coronada amb una creu de quatre braços acampanats i recoberta de ceràmica esmaltada i vidre de 17 metres.

El director de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha fet un balanç de la situació actual de la Basílica. En aquest sentit, ha assegurat que «si la situació evoluciona favorablement, la previsió de visitants per al 2022 és d’un 30 o 40 % dels que vam tenir el 2019».

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha descartat que les obres de la basílica acabin l'any 2026, com s'havia anunciat, per una manca de finançament derivada del tancament de l'edifici durant la pandèmia. El temple preveu recuperar el nivell de visitants de 2019 l'any 2024, i fins llavors no es podrà definir un nou termini de finalització de les obres, han afirmat.