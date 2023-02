01:16

Els pressupostos de la Generalitat per aquest 2023 superaran per primera vegada els 40.000 milions d'euros. Les partides més grans es destinen a Salut i Educació.

L'increment de la recaptació durant el 2022 permet a la Generalitat presentar els pressupostos més expansius de la història amb un augment de la despesa del 7,6%. Salut s'emporta el gruix dels comptes i tindrà 1.284 milions més per millorar les condicions laborals i retributives dels professionals sanitaris. El segueix Educació on es pretén consolidar 6.800 places de docents.

El Govern preveu recaptar en impostos un 6% més que l'any passat, tot i que de moment no figuren al projecte noves figures com els dels de pisos buits i els creuers que exigeixen els comuns. Tampoc hi ha ni un sol euro destinat als macroprojectes pactats amb el PSC, que hauria de finançar l'Estat, segons ha assegurat la mateixa consellera d'Economia, Natàlia Mas, al Parlament.

La previsió és que els comptes estiguin definitivament aprovats el 10 de març. Economia ja avança que el creixement econòmic durant aquest 2023 serà menor i que el PIB es quedarà en l'1,7% | INFORMA: Àlex Cabrera