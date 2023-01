01:58

L'autopista, coneguda com a Quart Cinturó, és un projecte que data dels anys 60 i que va néixer com una carretera paral·lela a l'AP 7

El projecte que el PSC ha aconseguit introduir com a contrapartida per aprovar els pressupostos de la Generalitat ha estat desenterrat fins a tres ocasions perquè periòdicament va caducant l'avaluació ambiental i s'ha de tornar a tramitar. Les entitats que s'hi oposen diuen que actualment no n'hi ha cap pel traçat que falta per fer de l'anomenat Quart Cinturò, que uniria pel nord Terrassa i Sabadell, i que en conseqüència és impossible que es pugui fer realitat a curt termini.

Des que es va concebre com a via ràpida per evitar passar per Barcelona, el de la B-40 ha estat un projecte caracteritzat per la falta de consens entre veïns i municipis afectats. És per això que només s'han construït alguns trams, un entre Abrera i Olesa de Montserrat i l'altre entre Viladecavalls i Terrassa. Set quilòmetres de carretera que no estan connectats entre ells

Fa tres anys, els alcaldes de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès van demanar al Ministeri de Foment que es tirés endavant d'una vegada l'anomenada Ronda Nord, el tram que uniria Terrassa amb la Ronda Oest sabadellenca i evitaria que els vehicles que venen de Castellar haguessin de travessar la ciutat de Sabadell.

Entitats ecologistes, expliquen que el projecte del Quart Cinturó estava pensat per un model del Vallès caduc. Sostenen que els problemes històrics de mobilitat de la zona s'han de resoldre amb un altre model que potencii la xarxa i el transport públic. | CLARA ONTAÑÓN