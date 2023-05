00:48

Temen que amb aquest precedent, la següent fase, la de les oposicions extraordinàries, pot ser un desgavell.

Uns 5.000 docents amb més de 5 anys d'experiència, segons les dades aportades per la PINDOC, no han obtingut plaça al concurs de mèrits que es va resoldre a finals de març. Temen que això es repeteixi a les oposicions extraordinàries del juliol, amb 50.000 candidats per 14.000 places.

També el sindicat USTEC-STES ha fet arribar un comunicat a la funció pública i als grups parlamentaris un informe on corroboren que més de 4.000 docents amb una antiguitat superior a 5 anys han quedat fora del concurs de mèrits | INFORMA: Lourdes Gata