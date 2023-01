01:38

Pere Aragonès rep Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a l'inici de la cimera que se celebra al MNAC i aprofita per defensar el dret a decidir dels catalans.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprofitat la celebració a Barcelona de la XXVII cimera hispanofrancesa per reivindicar que el conflicte polític a Catalunya "no s'ha resolt". Així li ho ha traslladat al president del Govern, Pedro Sánchez, a l'inici de la trobada on ha fet d'amfitrió.

Tots dos han parlat en prou feines mig minut en una salutació inicial que ha precedit l'encaixada de mans amb el cap de l'executiu francès, Emmanuel Macron, a qui també ha volgut donar la benvinguda. Posteriorment, Aragonès ha tornat a parlar durant dos minuts més amb Sánchez per expressar-li la seva posició sobre el conflicte català.

Aragonès ha marxat abans d'acabar l'acte de rebuda de la cimera, i no ha estat present quan han sonat els himnes d'Espanya i França. La xiulada de la concentració independentista s'ha sentit des de l'esplanada del MNAC | Laura Herrero