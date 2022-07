01:12

La nova mesura de no fumar a les platges entrarà en vigor en ple estiu, quan les platges estan plenes de banyistes. Ens hem acostat a la platja de Llevant on la mesura ja ha aixecat tot tipus de reaccions. Des dels fumadors que no hi estan d'acord fins els que comparteixen la mesura, passant pels escèptics que no les tenen totes pel que fa al seu compliment | Clara Ceballos