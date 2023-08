01:07

L'any passat es va aturar la venda d'aires condicionats per la pujada dels preus de la llum.

Amb aquestes altes temperatures provocades per l'onada de calor, la venda de ventiladors i aires condicionats s'ha disparat, especialment aquesta última setmana, que ha deixat gairebé sense estoc a les botigues d'electrodomèstics.

Si bé l'any passat es va aturar la venda d'aires condicionats per la pujada dels preus de la llum, enguany ha tornat a haver-hi més demanda d'aquests electrodomèstics. A més, aquesta darrera setmana que ha estat la més calurosa a Catalunya, també ha augmentat la venda de ventiladors. Miquel Sánchez, dependent a la botiga electrodomèstics Peniado, explica que amb aquestes temperatures tan elevades, la gent no s'ho pensa a l'hora de comprar aquests aparells. Una visió que també comparteixen la gent. Tot i l'augment de la factura de la llum que supoen aquests electrodomèstics, prefereixen pagar una mica més a final de mes per passar millor la calor. Tot plegat per passar millor aquests dies de tanta calor fins no tornin a baixar una mica les temperatures.