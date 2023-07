L'OMS classifica l'aspartam com a possible cancerigen

01:07

El Comitè Sobre el Càncer de l'OMS classifica l'aspartam, un dels edulcorants artificials més utilitzats en begudes light, gasoses o llaminadures, com a possible carcinogen

Diversos estudis avalats per l'OMS fa anys que defensen que consumir aspartam dins dels límits diaris establerts és segur. Això seria poder consumir fins a una trentena de llaunes de refresc cada dia. Uns paràmetres que també han avalat l'últim estudi de l'IS Global sobre edulcorants artificials. I el que l'informe suggereix, investigant la dieta i estil de vida de pacients amb diferents tumors i de persones sanes, és que no hi ha associació directa de càncer amb l'aspartam, però sí que augmenta el risc potencial d'algun tipus de tumor en persones diabètiques | Informa: Anna Bañeres