00:54

La patronal catalana Foment del Treball prepara una ofensiva contra la pressió fiscal que hi ha a Catalunya i denuncia que els pressupostos encara faran créixer més.

Foment del Treball impulsarà un recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost sobre les grans fortunes. La patronal crearà un grup d'experts per demostrar que la fiscalitat catalana és la més alta de l'Estat, amb més tributs propis, concretament 16, quan per exemple Madrid no en té cap i l'altra CCAA amb més es queda en només cinc.

Més motius de queixa de la patronal contra una "pressió fiscal excessiva" és l'Impost de Transmissió Patrimonial, que es paga en la compra d'un habitatge usat, 65% més elevat aquí que a Madrid, o el tram autonòmic de la Renda, un 12% superior a Catalunya que a la capital de l'Estat.

Són els exemples que ha posat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, per justificar la creació d'una comissió i la redacció d'un informe sobre la fiscalitat catalana. D'altra banda, la patronal catalana ha donat llum verda als arguments jurídics per impulsar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost a les grans fortunes aprovat pel govern espanyol | CLIMENT SABATER