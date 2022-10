01:10

La Castanyada i el Halloween deixen a Tarragona una ocupació turística que oscil·la entre el 40 i el 70% amb un client preferentment català

Els establiments turístics de la Costa Daurada preveuen per aquest pont de Tots Sants una ocupació mitjana del 70%, tot i que s'ha de tenir en compte que a hores d'ara ja només estan oberts la meitat d'establiments. Són xifres similars a les de l'any 2019, abans de la pandèmia, amb la qual cosa el sector dona per superat el pitjor moment.

A la demarcació de Tarragona estan consolidats alguns esdeveniments que són una atracció natural pels visitants, com ara el Halloween de Port Aventura.

En canvi, la situació és ben diferent a les cases rurals on a hores d'ara registren un nivell de reserves que no supera el 50%. De fet, des del sector asseguren que ja fa una colla d'anys que detecten que no és fàcil omplir els establiments en època de ponts i fora de la temporada turística més alta.

El perfil de client més habitual a Tarragona és el de famílies catalanes que procedeixen principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona però també esperen una important presència de turistes procedents d'altres comunitats autònomes de l'Estat. | PILAR RIBAS