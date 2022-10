01:04

La previsió d'ocupació turística a la demarcació de Lleida aquest llarg pont de Tots Sants frega de mitjana el 75%, i és superior al turisme rural

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació turística del 75% durant el pont de Tots Sants als establiments d'hoteleria, turisme rural i bungalous de les zones turístiques de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran.

En els quatre dies d'aquest pont, es preveu una gran varietat de propostes relacionades amb la natura, la cultura, la gastronomia, la temporada de bolets i activitats per celebrar la festa de la Castanyada i el 'Halloween'.

Per sectors, el de l'hoteleria podria registrar una ocupació de fins al 80% durant el dissabte i el diumenge però als càmpings, els bungalous preveuen penjar el cartell de complet i l'acampada serà superior per les altes temperatures per l'època de l'any.

La majoria de visitants per aquestes dates són famílies catalanes procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona i, en general, fan tres nits d'estada amb una depesa mitjana de 300 euros per parella.

El sector del turisme rural també augura una bona ocupació, que situarà entre el 85 i el 90% les tres nits del pont en el conjunt de la demarcació de Lleida. El càmping preveu una molt bona ocupació pel que fa a l'oferta de bungalous que arribarà a la plena ocupació per aquest pont de 4 dies i 3 nits, mentre que per l'acampada es preveu una mitjana del 50%, un percentatge més alt que d'altres anys per aquestes dates, gràcies a les temperatures més altes per l'època. | JOANA SENDRA