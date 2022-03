01:23

En centre de recepció de Fira Barcelona obre, però no ho ha fet com estava previst.

Cues i queixes a les portes de la Fira de Barcelona on aquest divendres ha entrat en funcionament el centre d'informació i acollida de refugiats. Molts d'ells no han pogut ser atesos perquè calia demanar cita prèvia a través d'un telèfon que no entra en funcionament fins demà. Finalment, només s'han atès els casos més urgents | INFORMA: MAITE BOADA.