01:19

La normalitat ha marcat les primeres hores de la primera jornada de la vaga dels tripulants de cabina de Vueling, que s'allargarà fins a finals de gener.

Els tripulants de cabina de Vueling han començat una tanda de vagues que s'allargaran fins al gener. De moment, però, en el primer dia de la protesta, la situació al Prat ha estat de relativa normalitat Al Prat s'han cancel·lat 25 vols, però no hi ha hagut més alteracions. El 90% dels viatgers perjudicats han optat per alguna de les alternatives que els ha ofert l'aerolínia per viatjar. La resta dels usuaris no han notat la vaga, ja que els han canviat el vol amb antelació o han pogut sortir a l'hora. La protesta es repetirà tots els dilluns, divendres i diumenges, així com la majoria de festius, fins al 31 de gener.