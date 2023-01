L'OCLH demana explicacions al conseller Elena per la presumpta agressió sexual d'un mosso a una dona trans

La suspensió de sou i feina d'un agent dels mossos acusat d'una presumpta agressió sexual a una dona trans continua aixecant polseguera. L'observatori contra l'homofobòbia ha exigit al Conseller d'interior, Joan Ignasi Elena, explicacions immediates.

Per l'observatori contra l'homofòbia, que la conselleria d'interior hagi obert un expedient disciplinari i suspès temporalment de sou i feina a aquest agent de la Brimo és del tot insuficient. L'entitat vol que el conseller Elena comparegui al Parlament.

De la seva banda, fonts del departament d'Interior destaquen que ja s'han posat en contacte amb l'observatori i no tanquen la porta a una hipotètica compareixença del conseller.

I mentrestant, el jutjat de Terrassa que s'ha fet càrrec de la investigació haurà d'esclarir si les pràctiques sexuals entre la denunciant i l'agent dels mossos, que recordem es van coneixer per una aplicació de cites, van ser consentides o hi va haver, com relata la víctima, agressió sexual | Sergi Bassolas