01:13

El mercat de cotxes de lloguer té problemes per abastir la demanda en plena temporada alta del turisme i això dispara un 30% les tarifes.

Qui ha volgut llogar un cotxe aquest estiu s'ha trobat uns preus disparats, sobretot a zones turístiques com les Illes o el litoral, on un sol dia de vehicle sovint ha superat els 100 euros.



En plena pandèmia, durant 2020 i 2021 les empreses de lloguer van reduir les seves flotes al voltant del 40 % per tenir liquiditat i per falta de clients. Ara que han arribat de cop amb el retorn del turisme massiu, els problemes de producció derivats de l'escassedat de microxips ha impossibilitat tornar-les a ampliar. Aquest desabastiment ha provocat que en molts casos els preus s'hagin disparat entre un 30 i un 40% segons explica el president de la patronal Feneval, Juan Luís Barahona.



Les últimes dades de matriculacions a Espanya i Catalunya confirmen aquesta tendència. Les compres de les empreses de lloguer han caigut enguany un 58 % al conjunt de l'Estat i encara més, un 62 %, a Catalunya, respecte abans de la pandèmia. Això ha fet caure la quota de vehicles de lloguer en el total de vendes del 20 al 12 % i que n'hi hagi cent mil menys al mercat | CLIMENT SABATER