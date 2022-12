La mandíbula de Banyoles no era d'un neandertal sinó d'un Homo sapiens

01:14

Un estudi científic conclou que la coneguda com la mandíbula de Banyoles no és d'un neandertal sinó d'un Homo Sapiens que va viure a la zona fa uns 60.000 anys.

L'anomenada mandíbula de Banyoles és una de les restes humanes més rellevants de la península Ibèrica. Aquesta nova recerca, feta per investigadors americans, espanyols i de la UdG, afirma que les restes, descobertes en una pedrera l'any 1887, no són d'un neandertal, sinó que podrien atribuir-se a un Homo sapiens, això malgrat no tenir mentó, un tret distintiu d'aquesta espècie. Es calcula que podria pertànyer a un humà que va viure en aquesta zona de la península Ibèrica fa entre uns 45.000 i uns 60.000 anys. Aquest fet el convertiria en el fòssil d'Homo Sapiens més antic d'Europa | GEMMA ESTEBA