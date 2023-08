01:37

Des del sindicat d'Infermeres de Catalunya denuncien que a molts centres de salut i hospitals es tanquen unitats o plantes perquè falta personal i no se'n contracta de reforç. Una situació que no és nova, però que provoca, per exemple, que urgències es col·lapsi perquè no hi ha drenatge cap a unitats com la d'ICTUS, que es tanca perquè no hi ha prou personal | Maria Huguet