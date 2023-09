02:06

La pèrdua de la por al contagi davant els avenços mèdics explica segons els experts l'increment de les malalties de transmissió sexual.

Són malalties que generalment no donen símptomes. Ara bé, provoquen importants problemes per la salut, com problemes articulars, herpes simple, el virus de papil·loma humà o la infertilitat, recorda l'OMS coincidint amb el dia mundial de la salut sexual. El fet que l'VIH hagi deixat de ser una malaltia mortal, ha fet perdre la por al contagi d'aquesta i de la resta d'ETS.

Els professionals cada vegada detecten més joves, menors de 20 anys, amb aquest tipus de malalties per no utilitzar el preservatiu, que és l'única manera d'evitar una infecció. Davant aquestes dades, els professionals reclamen l'educació sexual a les escoles i instituts com a part fonamental de la seva formació educativa | INFORMA: Marga Esparza