El jove compositor Lucas Vidal, considerat dels joves creatius més influents del món, presenta aquest vespre al Festival de Peralada el seu disc 'KARMA'

Es tracta d'una fusió de música simfònica amb electrònica que aquest dijous a dos quarts de deu de la nit Ràdio 4 us acostarà en directe des del festival empordanès. Acompanyat en directe per violins, cel·lo, trompeta, flauta i clarinet i ell al piano.

Aquest madrileny d'avi català té una carrera digna de pel·lícula. Amb 3 anys tocava el piano, amb 7 la flauta travessera i als 10 va començar a treure-li el volum als films per intentar musicar-les ell.

La seva adolescència va estar marcada per Ennio Morricone i John Williams, dos astres que marcarien el seu camí. Amb només 15 anys entra al Berklee College of Music de Boston (el centre més prestigiós del món pel que fa a composició de bandes sonores).

Abans de graduar-se li detecten un càncer, el supera, es gradua i amb 28 fa història estrenant Fast &Furious 6, sent l'autor més jove en compondre per a una superproducció de Hollywood. Ha compost per a més de 25 pel·lícules, per sèries com Élite o fins i tot per La Lliga de Futbol. El 2019 va formar part de la llista Forbes entre els 100 personatges creatius més influents | AGNÈS BATLLE