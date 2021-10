01:20

El Congrés Mundial de Turisme Esportiu d'enguany se celebrarà el 25 i el 26 de novembre a Lloret de Mar, segons ha presentat el Departament d'Empresa de la Generalitat. L'objectiu principal del Congrés és analitzar els reptes del sector després del canvi de paradigma a causa de la covid-19, sobretot basat en la innovació tecnològica. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, ja hi ha uns 400 preinscrits.

L'esdeveniment, que comptarà amb conferències i tallers temàtics, també oferirà activitats esportives per als participants. Serà un Congrés en format híbrid, amb més d'una seixantena de ponents, entre ells esportistes d'elit, i utilitzarà les últimes tecnologies. Alguns participants hi seran presencialment, mentre que hi haurà ponents que intervindran a través d'hologrames gràcies a la tecnologia 5G, que per primera vegada s'utilitzarà en un congrés a Catalunya.

S'abordaran les expectatives de futur d'un sector que l'any 2018 va generar un impacte econòmic de gairebé 560 milions d'euros. Assenyalen que el turisme esportiu s'ha convertit en estratègic durant els darrers anys, per l'alt nivell de les instal·lacions esportives catalanes. És per això que volen reforçar un nou model de turisme vinculat a l'esport Congrés Mundial de Turisme Esportiu | LAURA MONILL