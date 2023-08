01:33

Junts per Catalunya pressiona el Partit Socialista perquè un hipotètic pacte se signi a Waterloo, la residència de Carles Puigdemont des que va marxar a l'estranger.

Segons el Periódico, l'expresident Carles Puigdemont podria plantejar que algun alt dirigent socialista es desplaci a Bèlgica per segellar un pacte per a la investidura de Pedro Sánchez. Un gest que per a Puigdemont plasmaria que ha deixat de ser un dirigent fugit i que torna a ser un interlocutor vàlid.

A hores d'ara tot són futuribles, però el que és evident és que hi ha converses en marxa a 4 bandes: entre PSOE, Sumar, Esquerra i Junts. Un dels punts principals de les negociacions és l'amnistia, que cada vegada guanya més protagonisme i que els barons socialistes accepten sempre que estigui dins el marc de la Constitució.

L'amnistia seria per als condemnats i encausats per l'1 d'octubre i no entraria el cas de Laura Borràs. L'expresidenta del Parlament recordem va ser condemnada per irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes i hi ha veus dins el seu propi partit que rebutgen que l'amnistia la contempli també a ella | INFORMA: Àlex Cabrera