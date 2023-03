01:29

Vist per sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el judici a la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, acusada de desobediència per l'1 d'octubre.

La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha defensat les decisions preses en el marc de l'1 d'octubre. Assegura que havia d'obeir el mandat del Parlament. La Fiscalia demana per a ella una pena d'1 any d'inhabilitació per desobediència. El judici que ha quedat vist per sentència al TSJC | INFORMA: Nuria Alcalá