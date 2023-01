01:12

Les oficines dels Centres d'Informació pels Treballadors Estrangers (CITE) atenen 10.471 persones durant el 2022, la majoria per regularitzar la seva situació.

El 75,8% de les persones ateses a les oficines del CITE es trobaven en situació d'irregularitat administrativa. Una xifra que ha augmentat en 8 punts respecte a l'any 2021 per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Una altra dificultat és la nova reforma del reglament d'estrangeria que obliga a demostrar el temps de treball irregular a través de la inspecció de treball, el que deixa fora un important sector, com el de les treballadores de la llar, per la impossibilitat que els inspectors puguin accedir a un domicili particular.

Les oficines de CITE han observat un retorn als fluxes migratoris d'abans de la pandèmia que es produeixen per la inestabilitat política al país d'origen. Per països, la majoria venen de Colòmbia, seguit de Marroc, Perú, Hondures i Veneçuela i els principals sectors on treballen són la llar, altres serveis, hostaleria i indústria | MARGA ESPARZA