El 17% de les llars no es poden permetre despeses bàsiques

00:56

La Cambra de Barcelona alerta que un 17% de les llars no es poden permetre les despeses bàsiques, un màxim històric molt per sobre d'abans de la pandèmia.

L'informe dels indicadors de progrés i benestar de la Cambra de Comerç de Barcelona exposa que més d'un terç de les llars a Catalunya no tenien capacitat per fer front a despeses imprevistes l'any 2022. A banda, dues de cada cinc famílies no es podien permetre tenir una temperatura adequada al seu habitatge l'any passat | INFORMA: Àlex Cabrera