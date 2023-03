01:15

L'informe anual d'Amnistia Internacional apunta a una manca de transparència per esclarir el presumpte espionatge de figures polítiques catalanes amb Pegasus.

L'ONG aprecia en l'informe d'enguany un agreujament del clima d'impunitat i l’absència de rendició de comptes a Catalunya i Espanya. En el cas Pegasus, Amnistia Internacional denuncia un estancament de les investigacions judicials sobre la presumpta utilització del programari espia contra polítics catalans i membres de la societat civil.

Les referències a Catalunya en l'informe d’Amnistia Internacional també passen per la preocupació al voltant de l'ús de pistoles tàser com a equip estàndard de diverses policies, com els Mossos d'Esquadra. I entre les investigacions obertes contra la policia, Amnistia assenyala el processament de 45 policies nacionals per les càrregues de l'1 d'octubre.

L'ONG veu una especial desprotecció del dret a l'habitatge i la salut, i adverteix que Catalunya és una de les comunitat que continua lluny de dedicar a l'Atenció Primària el 25% de la inversió total en sanitat, com recomana l'OMS | INFORMA: Nuria Alcalà