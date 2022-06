03:01

En un dia com avui, ens volem aturar en una història concreta per valorar les persones grans LGTBI. Persones que van néixer als anys 30 i 40 al nostre país i que van viure la seva sexualitat de manera molt reprimida en la seva majoria. Ràdio4 ha entrevistat Nazario Luque, nascut el 1944 a Sevilla.

Casa seva, ubicada a la plaça reial, és un refugi de l'ambient de la Barcelona dels 70 i 80. Ens explica que la capital catalana li va donar la llibertat necessària que no existia a Sevilla. Ja de petit recorda comentaris de la seva família que ara rebutja. La repressió era a casa, però també al carrer, això passava tant a Sevilla com a la Barcelona cosmopolita dels 70.

A la conversa que hem mantingut amb ell també ens ha detallat com es lligava en un moment on l'homosexualitat estava perseguida.



Ara diu que les aplicacions en línia per tenir cites no li molesten, de fet ho troba una oportunitat per als més joves, però que ell s'estima més seguir amb les persones que va conèixer fa anys. Reivindica de fet el sexe de les persones grans majors de 75 anys.

Orgullosament, diu que ha viscut l'homosexualitat amb llibertat, que el col·lectiu ha avançat molt, però admet que la vida no li ha estat gens fàcil en certs moments | Álex Cabrera