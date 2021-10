00:55

El Gremi d'Hotels ha demanat deixar enrere la Barcelona "lletja i desendreçada" i ha criticat la política del 'no' de l'ajuntament de la ciutat.

"Ens ho diuen els clients, la gent que ve a la nostra ciutat", assegura. Clos creu que els ciutadans també ho veuen i en posa exemples: "La neteja no funciona, les últimes alteracions als blocs grocs de les terrasses, les pintades a terra per circular... Tot això, quan ho mires en conjunt, t'adones que la ciutat no és la que teníem fa tres anys".

El president de l'entitat, Jordi Clos, ha reclamat "recuperar" la visió del 'sí' i ha apostat per l'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat i l'Hermitage per tornar a situar la ciutat en el 'top 10' de les capitals mundials. Clos afirma que la ciutat ha sortit d'aquesta llista de les millors ciutats europees i que hi han entrat d'altres que estaven al darrere.

El sector hoteler ha registrat una ocupació mitjana al voltant del 50% aquest estiu, amb un 60% dels hotels oberts. Els preus han patit una baixada "extraordinària" del 40% en aquest període, amb una pèrdua de prop de 2.700 milions d'euros en els últims divuit mesos. Es tem que el 15% dels seus establiments no tornarà a obrir fins al 2023 | Maite Boada