01:15

El Govern veu cada vegada més a prop l'acord de pressupostos amb el PSC i assegura que s'estan redactant les pocs serrells que queden.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que la sentència d'aquest dimarts del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) permet denegar euroordres en casos de "persecució a l'independentisme".

D'altra banda, aquest dimarts s'han reprès les negociacions sobre els pressupostos amb el PSC. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, reconeix que "si no hi ha un gir de guió difícil de justificar" hi haurà acord de pressupostos amb el PSC. Plaja ha apuntat que aquest dimarts han seguit les reunions amb els socialistes i que "s'estan acabant de redactar els pocs serrells que queden" per acabar de concretar l'acord | Laura Herrero