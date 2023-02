01:09

El president, Pere Aragonès, ha posat de relleu que Catalunya comptarà amb els pressupostos "més ambiciosos i expansius" i reclama a Junts el seu suport.

El Consell Executiu de la Generalitat aprova els pressupostos després de tancar l'acord amb els socialistes per garantir la seva tramitació parlamentària amb la màxima celeritat possible. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa una crida a què també s'hi sumi Junts per Catalunya i assegura que la majoria independentista no ha quedat diluïda. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha lliurat els comptes en format digital al Parlament i ha destacat durant la seva presentació que són els més expansius dels darrers 17 anys, arribant a superar els 41.000 milions d'euros | INFORMA: Laura Herrero