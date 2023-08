01:18

La Fundació Arrels considera que les gorres i cantimplores repartides per l'Ajuntament de Barcelona no són suficients davant l'onada de calor d'aquests dies.

Es recomana a la població general evitar sortir al carrer durant les hores de més calor o buscar llocs frescos, però les persones que viuen al carrer no tenen tantes facilitats per trobar aquests espais. A més, la calor durant les nits és gairebé pitjor que la que fa de dia.

Per això, des de la Fundació Arrels demanen que, igual que es fa a l'hivern quan hi ha baixes temperatures, es busquin espais per a quan hi ha onades de calor. Des de la Fundació recorden que es tracta de persones molt vulnerables que ja pel fet d'estar al carrer viuen uns 20 anys menys que la població general | INFORMA: Marga Esparza