00:56

Uns 200 funcionaris de presons protesten a les portes del Parlament per denunciar l'augment de les agressions per part dels interns als treballadors.

Els treballadors de les presons denuncien l'augment continuat d'agressions que pateixen any rere any per part dels interns. L'any 2020, hi va haver 221 atacs. El 2021, la xifra va enfilar-se als fins a les 280 agressions. I enguany, només fins al mes de juny, ja hi ha hagut 317 atacs. Des dels sindicats, demanen que la Generalitat augmenti la plantilla de funcionaris, però sobretot reclamen que s'apliqui el règim disciplinari perquè els atacs tinguin conseqüències.

Els treballadors de presons no entenen la inacció de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, davant unes agressions que cada cop són més nombroses i violentes | Guillem Vives