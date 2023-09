00:57

USTEC i CGT abandonen la primera mesa sectorial d'Educació del curs davant la falta de compromisos de la conselleria i mantenen la vaga per l'inici de curs.

Els sindicats USTEC-STEs (IAC) i CGT han abandonat la primera mesa sectorial d’Educació del nou curs encapçalada per la consellera d’Educació, Anna Simó. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que la consellera no ha entrat en cap de les demandes dels docents: "No ha dit res nou".

D'aquesta manera, es manté la convocatòria de vaga d'aquest dimecres, el primer dia lectiu del curs, en què estan cridats fins a 100.000 docents. Exigeixen el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l'equiparació salarial per al professorat de l'FP, i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys | INFORMA: Maria Huguet