00:49

La confederació ha reclamat també l'aprovació d'uns pressupostos per tal que la recuperació de l'economia "arreli fortament"

Foment del Treball ha assegurat que les disfuncions de l'oferta dels darrers mesos han produït elevacions dels preus de les matèries primeres, traduïdes en l'índex de preus. "És important que siguem conscients que la inflació té un caràcter temporal i no l'hem de fer permanent amb pujades de sous que puguin consolidar els increments temporals de preus", ha assegurat el secretari general adjunt i director d’Economia de la patronal, Salvador Guillermo. La confederació ha reclamat també l'aprovació d'uns pressupostos per tal que la recuperació de l'economia "arreli fortament". En aquest sentit, ha demanat "generositat" al Govern i a l'oposició per aprovar uns comptes "menys ideològics, d'ampli abast" i sense la pujada o creació de tributs.

"La societat demana la responsabilitat del moment, que entenem que és exigent, que el Govern ha de liderar però també l'oposició s'ha de comprometre", ha assegurat el director d'Economia de Foment en la presentació de 'l'Informe de Conjuntura Econòmica' del darrer trimestre.



La patronal ha qualificat "d'imprescindible" disposar d'uns pressupostos, tant a escala estatal com a Catalunya, per consolidar la recuperació i "aprofitar" l'arribada dels fons Next Generation, "vitals" per a la reactivació de l'economia i per contribuir a la transformació del model.

En aquest context, la patronal ha assegurat que no és el moment de pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI). El director d'Economia de Foment ha recordat que la recuperació econòmica encara no s'ha consolidat i que els nivells d'ocupació continuen per sota les xifres prèvies a la pandèmia | ÁLEX CABRERA