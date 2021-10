02:28

El concert, dirigit pel mestre Christian Thielemann, s'havia de fer l'any passat, però es va haver d'ajornar per la pandèmia

La basílica de la Sagrada Família acull aquest cap de setmana un esdeveniment únic que és retransmès a tot el món per Radiotelevisió Espanyola. Es tracta d'un concert extraordinari de l'Orquestra Filharmònica de Viena, dirigida pel mestre Christian Thielemann. Un concert que s'havia de fer l'any passat, però es va haver d'ajornar per la pandèmia.

El programa musical s'iniciarà amb l'estrena mundial d'Elysium', una peça del compositor canadenc Samy Moussa, encarregada per la Filharmònica especialment per a aquesta ocasió. A continuació, la Filharmònica de Viena interpretarà la Simfonia número 4 'Romàntica' d'Anton Bruckner, cèlebre autor contemporani d'Antoni Gaudí, i que es va estrenar el 20 de febrer de 1881 per la mateixa Filharmònica. El director serà el mestre Christian Thielemann, gran expert en la potent i grandiosa música de Bruckner, que dirigirà als més de 80 músics de l'orquestra.

La retransmissió comptarà amb una audiència il·limitada gràcies a RTVE i a les més de 40 televisions membres de la UER que disposaran del senyal. És, per tant, un dels concerts de música clàssica de major difusió de la història.

RTVE produeix per a la Unió Europea de Radiotelevisió el concert especial de l'Orquestra Filharmònica de Viena, en una localització tan emblemàtica com la basílica de la Sagrada Família a Barcelona. Un concert excepcional per a RTVE, pel seu compromís amb la cultura i el servei públic, en el que realitza un gran desplegament de mitjans tècnics i humans, i que s'emet per La 2, Ràdio 4, Radio Clásica, TVE Internacional i RTVEPlay | AGNÈS BATLLE