El Festival de Peralada celebrarà del 8 de juliol al 6 d'agost la seva 36a edició i ho farà recuperant la plena normalitat després de dos anys marcats per les restriccions. L'encarregada d'inaugurar-lo serà la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett amb una doble actuació el 8 i 9 de juliol. Per l'escenari del festival també s'hi podrà veure l'òpera Hadrian de Rufus Wainright, un espectacle del prestigiós coreògraf Carlos Acosta, l'actriu Mònica Bellucci donant veu a Maria Callas i una nit 'homenatge' a Josep Carreras. El seu director, Oriol Aguilà, ha dit que es tracta d'una programació al "més pur estil Peralada" on cada cop més busquen "especialitzar-se" per projectar-se al món | Agnès Batlle