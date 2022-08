02:27

El festival itinerant de microdansa 15m2 fa parada en la seva segona edició al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

Fins al 3 de setembre es podran veure en aquest espai 12 peces curtes de dansa inspirades en el silenci.

L'estructura d'un cub emmarca els moviments dels cossos dels ballarins, delimitats per una superfície de 15m2. L'escenari buit s'omple amb el seu treball artístic i les seves mides donen nom a aquest festival de microdansa itinerant que cada any escull un tema relacionat amb l'espai singular on es fa.

L'any passat va celebrar-se a Santa Coloma de Farners i aquesta segona edició es trasllada al monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona, dins la serralada de Marina. Un recinte de solitud, reflexió i silenci, el tema que ha inspirat les propostes de microdansa d'aquest any del 15 m2 que promou l'associació cultural Última Vèrtebra, liderada per Anna Garreta i Quim Vilagran.

Un silenci que exploren 12 projectes d'artistes i companyies com la Thomas Noone Dance, la Miquel Barcelona, Clémentine Télesfort, Diego Garrido o el tàndem format per Alicia Reig i Alberto Lucena. Peces curtes de dansa d'uns 20 minuts ocuparan espais del monestir com l'absis, el claustre, la cuina, el refetor, el jardí o la vinya.

El festival també aprofundeix en el tema del silenci amb activitats com conferències, una taula rodona, una instal·lació itinerant, la presentació d'una escultura o un tast de vi | Marta Orquín