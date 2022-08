01:19

La diputada Eulàlia Reguant considera mera retòrica la crida del president de la Generalitat per aprovar amb ells els pressupostos de l'any 2023.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha deixat clar les seves intencions d'aprovar els pressupostos amb la CUP i els comuns. Els cupaires, que van donar l’esquena als comptes del 2022, semblen estar disposats a repetir la seva negativa si el govern no recondueix les seves polítiques. Els comuns, en canvi, si que semblen disposats a negociar, d’entrada.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, considera que la crida llançada aquest dimarts pel president de la Generalitat per aprovar uns “pressupostos de xoc” amb la mateixa majoria que va investir-lo “és mera retòrica”. “Uns comptes que reprodueixin els de 2022 ja tenen clara la nostra resposta. La mateixa resposta que vam donar el 2022”, adverteix. Si el Govern no abandona el que titllen de “lògiques sociovergents”, els cupaires tornen a mantenir el seu no als comptes.

Els comuns, interpel·lats també pel President, si estan disposats a negociar, però el que si demanen és més temps que l'any passat. El diputat Lucas Ferro, en declaracions a Ràdio 4, ha advertit que la seva línia vermella és que “en moments de dificultats s’han de tenir pressupostos expansius i que ajudin als mes afectats per la situació”. Els comuns entenen que hi ha marge per fer-ho i no es tanquen a negociar-ho en el trimestre que hi ha per davant per poder tenir una negociació més a fons per discutir els temes centrals” | LAURA HERRERO