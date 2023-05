25:29

Els partits protagonitzen els darrers actes de la campanya de les municipals del 28 de maig a Catalunya amb la presència destacada de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz.

Els protagonistes destacats de la jornada de tancament han estat el president del Govern, Pedro Sánchez i la vicepresidenta Yolanda Díaz, conscients d'aconseguir un bon resultat a Catalunya. Tots dos han acompanyat els seus alcaldables a Barcelona, Jaume Collboni i Ada Colau. Els socialistes han apel·lat a obrir "una nova etapa" i apostar per mantenir "els drets i la convivència". Mentrestant, els comuns han insistit en la idea de mantenir una coalició progressista al consistori barceloní i evitar una entesa entre Trias i Collboni.

Xavier Trias, des dels Jardinets de Gràcia s'ha erigit en el vot més útil per fer fora Ada Colau i ha tornat a rebutjar qualsevol sospita de rebre ordres de la formació de Puigdemont. ERC, per la seva banda, crida a anar contra els cacics i s'ofereix com a alternativa d'esperança per Barcelona.

El PP insisteixen fins al darrer dia en la necessitat de concentrar el vot constitucionalista per recuperar l'espai perdut a mans de Cs, Valents o Vox. Els més bel·ligerants han estat la formació taronja que els acusen d'empassar-se els seus cigrons negres i animen als votants a no deixar-se portar "pels cants de sirena". Valents, per la seva banda, s'erigeix en alternativa a l'statu quo, el nacionalisme i el comunisme. Vox, en la mateixa línia, s'ofereix per acabar amb "les polítiques de sempre".